Özel çocuklar engelleri kulaç atarak aşıyor

Gebze Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne bağlı olimpik yüzme havuzunda 8 yıl önce, otistik ve down sendromlu ile çeşitli bedensel engelleri bulunan çocuklara yönelik okul dönemini kapsayan 9 aylık süreçte belirlenen günlerde 1,5 saatlik yüzme eğitimi programı başlatıldı.

Özel gereksinimli bireylerin sosyalleşmelerini sağlamak ve rehabilitasyon süreçlerine destek olmak amacıyla ücretsiz verilen yüzme eğitimden bu güne kadar yaklaşık 4 bin 500 çocuk faydalandı.

[Fotoğraf: AA]

Ailelerden gelen talep üzerine 12 aya yayılan eğitimlere katılan çocuklarda antrenörlerin doktor tavsiyesine uygun yaptığı program sayesinde hem fiziksel hem de ruhsal iyileşme sağlandığı görüldü.

İlk başlarda suya girmeye çekinen, zaman içinde suya alışarak gelişim gösteren çocuklardan bazıları ise müsabakalara hazırlanıyor.

[Fotoğraf: AA]

Şehmuz Özmen: Çocukların rahatsızlıklarını iyileştirmeye çalışıyoruz

Gebze Olimpik Yüzme Havuzu Tesis Amiri Şehmuz Özmen, özel gereksinimli çocukları kategorilere ayırarak yüzme eğitimi verildiğini söyledi.

Çalışmaların doktor tavsiyesi doğrultusunda yürütüldüğünü dile getiren Özmen, "Bu şekilde çocuklarımıza eğitim vererek onların rahatsızlıklarını iyileştirmeye çalışıyoruz." dedi.

[Fotoğraf: AA]

Özmen, 8 yılda yaklaşık 4 bin 500 özel gereksinimli çocuğun yüzme eğitimi aldığını aktardı.

"Bazı özel çocuklarımız burada müsabakaya hazırlandı ve derece yaptı. İlk geldiklerinde bazı çocuklarımız ayaklarını suya bile sokamıyordu. İlk etapta çocuklarımızda bir ön yargı oluşuyor. Antrenörlerimiz sayesinde bu durumu kısa sürede aşabiliyoruz. Çocukların buraya daha rahat bir şekilde girmelerini sağlıyoruz."

[Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

Yüzme antrenörü Emrah Tatoğlu da velilerden olumlu geri dönüş almalarının ardından eğitimleri 12 aya yaydıklarını kaydetti.

Tatoğlu, yüzmenin çocuklar için faydalı olduğuna değindi.

"Çocuğun kendini güvende hissetmesini, suyla uyum sağlamasını hedefliyoruz. Bunun sonucunda da özel gereksinimli çocuklarımızın arasından seçtiklerimizi müsabakalara hazırlıyoruz. Yüzme yer çekimine karşı yapılan bir spor olduğu için, yürümesinde, duruşunda sıkıntı olan çocukların kendini inanılmaz toparladığını, mental olarak da kendini daha iyi hissettiğini gördük."

[Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

Mental retardasyon (zeka geriliği) ve bedensel rahatsızlığı bulunan Baran Çabuk'un babası Mehmet Turan Çabuk ise oğlunun doktor tavsiyesiyle yüzmeye başladığını anlattı.

Çubuk, yüzmenin oğluna olumlu katkıları olduğunu dile getirdi.

"Eskiden kamburdu, şu anda dik yürüyor. Sosyalleşme durumu da var. Öğretmenlerine ve arkadaşlarına karşı oldukça saygılı. Sevdiği kişilere farklı yaklaşıyor. Bütün velilerimiz duyarlı olsun, çocuklar için yüzmek mükemmeldir."