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Spor
AA 17.09.2023 13:20

Sivasspor MKE Ankaragücü'nü konuk edecek

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 18 Eylül Pazartesi günü sahasında MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.

Sivasspor MKE Ankaragücü'nü konuk edecek
[Fotoğraf: AA arşiv]

Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Çağdaş Altay yönetecek.

Topladığı 5 puanla ligde 11. sırada yer alan Sivasspor'da, sakatlığı nedeniyle Gerson Rodrigues maçta forma giyemeyecek. Sakatlığı bulunan Abdulkadir Parmak ve Samba Camara'nın durumu ise sağlık ekibince değerlendirilecek.

Ligin ilk haftasında Yılport Samsunspor ile evinde 1-1 berabere kalan kırmızı-beyazlı ekip, ikinci hafta deplasmanda Gaziantep FK'yi 3-1 yenmişti. Sivasspor ligin 3. haftasında sahasında Bitexen Antalyasspor ile 1-1 berabere kalmış, 4. haftada ise deplasmanda Beşiktaş'a 2-0 mağlup olmuştu.

Bu sezon sahasında henüz galibiyeti bulunmayan Sivas temsilcisi, MKE Ankaragücü'nü yenerek evinde 3 puan sevinci yaşamayı hedefliyor.

Oynadığı dört karşılaşmada iki beraberlik, iki de yenilgi alarak 17. sırada bulunan MKE Ankaragücü, Sivas deplasmanında sezonun ilk galibiyetini almayı hedefliyor.

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