Haber Giriş: 29 Haziran 2022 Çarşamba 18:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli sporcu İnci Ece Öztürk'ten altın madalya
19. Akdeniz Oyunları'nda bocce branşında yarışan milli sporcu İnci Ece Öztürk, kadınlar volo basamak disiplininde altın madalya kazandı.
Cezayir'in Oran kentinde düzenlenen organizasyonun 4. gününde, kadınlar volo basamak finali yapıldı.
İnci Ece Öztürk, Hırvat Ria Vojkovic'i 35-28 mağlup ederek podyumun zirvesine çıktı.
Rakibini yenen İnci Ece Öztürk, altın madalyanın sahibi oldu.
Etiketler: Altın
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