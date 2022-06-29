Bakan Kasapoğlu, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Spor Bilimleri Mezuniyet Töreni’nde yaptığı konuşmada, yeni mezun gençlerin anlamlı gününe iştirak etmekten, heyecanını paylaşmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

"Sebat etmek pek çok kilidi açabilecek bir anahtar"

Kasapoğlu, mezunların yeni bir sayfa açmak, yeni bir başlangıca adım atmak üzere olduklarını vurguladı.

"Her birinizi gayretleriniz ve mezuniyetlerinizden dolayı tebrik ediyorum. Sizler sabırla, sebatla, inançla çalışarak uykusuz geceler, yorgun günlerin ardından bugüne geldiniz. Sebat etmek pek çok kilidi açabilecek bir anahtar. Pes etmeden, sabırla inançla umutla bunu başardınız."

"Dünyanın daha adil ve daha müreffeh olmasını sağlayacak sizlersiniz"

Kasapoğlu, gençlere kararlı olmaları yönünde tavsiyede bulundu.

"İnançlarınızdan asla vazgeçmeden sebat ve azimle inandığınız yolda kararlıkla yürümelisiniz. Gençlerimiz dünyaya örnek olacak gençler. Bizler bunu görüyoruz. Sizlerin insanlık için taze bir nefes olduğunuzu biliyoruz. Sizler dünya bahçesinin yeni açan çiçeklerisiniz. Dünyanın daha adil ve daha müreffeh olmasını sağlayacak sizlersiniz."

Türkiye'nin dünyanın en dinamik, en fazla genç nüfusuna sahip ülkesi olduğuna dikkati çeken Kasapoğlu, "Demek ki gençlerimiz Türkiye'nin gücüne güç katıyor. Gençlerimiz tüm dünyayı aydınlatacak." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye'nin en modern yurdunu hizmete açacağız"

Bakanlığın, tüm imkanlarıyla gençlerle olmaya devam edeceğini vurgulayan Kasapoğlu, "Burs, kredi, kamplar, tesislerimizle sizlerin yanında olduk, devam da edeceğiz Bugün üniversitemiz bunun şahididir." ifadelerini kullandı.

Kasapoğlu, üniversite kampus alanında yurt olduğunu hatırlattı.

"Yeni dönemde de 5 binin üzerinde kapasitesi olan Türkiye'nin en modern yurdunu da hizmete açacağız. Yurtların yanında havuz, atletizm salonumuzla, antrenman imkanımızla yeni spor kompleksini de üniversitemize kazandırıyoruz."

Kasapoğlu, Bakanlığın gençler için çok sayıda imkanlar sunduğunu vurguladı.

"Lütfen imkanlarınızı çok iyi değerlendirin. Beşikten mezara kadar ilim öğrenmenin bir felsefe olduğu hepimizin malumu. Bizler de bu yolda bir milletiz. Akademik ilmin yanı sıra bakanlığın fırsatlarını da lütfen değerlendirin. Tüm arkadaşlarımın mesleklerini, görevlerini en iyi şekilde yapacaklarına, aynı zamanda iyi insan olmayı da gaye edineceklerine inanıyorum. Sizlere gönülden bağlıyız. Bu bağlığımıza kimse zarar veremeyecek. Bu gönül bağını birlikte güçlendirip, birlikte daha aydınlık yarınlara taşıyacağız. Kariyer yolunda da sizlerle beraber olacağız. Fikirlerinizi, projelerinizi dinlemeye devam edeceğiz."

Kasapoğlu, Türkiye'nin pek çok badireden geçtiğini anlattı.

"Artık çıtayı daha yukarıya taşıma görevini yarınlarda sizler üstleneceksiniz. Çözümün parçası olmanızı, yapıcı ve bütünleştirici olmanızı tavsiye ediyorum. Cesaretle öz güvenle, özgün bir kimlikle işinde iyi olan insanları kendinize örnek almanızı tavsiye ediyorum."

Spor bir yaşam tarzı"

Bakan Kasapoğlu, sporun bir yaşam tarzı, bir kültür olduğunu da vurguladı. Kasapoğlu, üniversiteleri ve öğrencileri destekleyerek iş birliklerini artırdıklarını kaydetti.

"Sporu ihmal etmeyin. Spordaki başarınız çok önemli. Bizler bu ülkenin bereketine, kardeşlik ruhuna inanıyoruz. Gençlerin bunu daha ileriye taşıyacaklarına inanıyoruz. Lütfen hocalarınızın kıymetini bilin, onlarla irtibatı kesmeyin. Onların rehberliğinde devam etmelisiniz. Üniversitemize bu anlamlı yolda başarı diliyorum. Hep birlikte bu çıtayı yukarı taşıyacağız."

Törende Bakan Kasapoğlu'na, Yıldırım Beyazıt Tuğrası hediye edildi.

Spor Bilimleri Fakültesi'ni birincilikle bitiren Yakup Çırakoğlu’na hediyesini veren Kasapoğlu, mezun olan öğrencilerle öz çekim yaptı.