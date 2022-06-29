Milli sporcu Ahmet Emen gümüş madalya kazandı
Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda bocce dalında mücadele eden milli sporcu Ahmet Emen, gümüş madalyaya uzandı.
Oran kentinde gerçekleştirilen oyunlarda, bocce branşında bazı final maçları sona erdi.
Erkekler tekli raffa kategorisinin finalinde İtalyan Mattia Visconti ile karşılaşan Ahmet Emen, rakibine 12-2 yenilerek gümüş madalya elde etti.
Ahmet Emen'den gümüş madalya!— TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) June 29, 2022
19. Akdeniz Oyunları Bocce Raffa tek erkekler finalinde İtalyan rakibine 12-2 yenilen sporcumuz, organizasyonu ikinci sırada tamamladı.
Tebrikler Ahmet! #Oran2022 | #TeamTürkiye pic.twitter.com/G1jyuQCBus
İsmail Keleş-Elif Beyza Aşık çifti bronz madalyayı kaçırdı
19. Akdeniz Oyunları'nda bronz madalya mücadelesi veren İsmail Keleş-Elif Beyza Aşık çifti, İtalyan rakiplerine 16-14 yenildi.
İsmail Keleş-Elif Beyza Aşık çifti, 10 metre havalı tabanca karışık takım müsabakasında, İtalyan Luca Tesconi-Chiara Giancamilli ikilisiyle karşılaştı. Müsabakayı 16-14 kazanan İtalyan çift, bronz madalyanın sahibi oldu.
Aynı branşta mücadele eden Yusuf Dikeç-Şevval İlayda Tarhan ikilisi ise elemeleri 565 puanla 6. sırada tamamladı.
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