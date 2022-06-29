Milli cimnastikçilerden iki madalya
Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları yer aleti finallerinde milli cimnastikçilerden Ahmet Önder gümüş, Adem Asil bronz madalya kazandı.
Oran kentinde gerçekleştirilen oyunlarda erkekler bireysel alet finalleri başladı.
Ahmet Önder, Akdeniz Oyunları ikincisi!— TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) June 29, 2022
19. Akdeniz Oyunları'nda artistik cimnastik erkekler yer hareketlerinde bir diğer temsilcimiz Ahmet Önder, 14.300 puanlık bu seriyle gümüş madalyaya uzandı! pic.twitter.com/z7aoYGHCXn
Yer aleti finallerinde milli cimnastikçi Ahmet Önder 14.300 puanla ikinci sırada tamamladı ve gümüş madalya kazandı. Adem Asil ise 14.200 puanla bronz madalya elde etti.
Adem Asil'den bronz madalya!— TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) June 29, 2022
19. Akdeniz Oyunları'nda artistik cimnastik erkekler yer hareketlerinde Adem Asil, 14.200 puanlık bu seriyle bronz madalyanın sahibi oldu! pic.twitter.com/E2uM5PvjTn
Yer aletinde İtalyan sporcu Nicola Bartolini birinci sırayı aldı.
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