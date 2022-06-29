Oran kentinde gerçekleştirilen oyunlarda erkekler bireysel alet finalleri başladı.

Ahmet Önder, Akdeniz Oyunları ikincisi!



19. Akdeniz Oyunları'nda artistik cimnastik erkekler yer hareketlerinde bir diğer temsilcimiz Ahmet Önder, 14.300 puanlık bu seriyle gümüş madalyaya uzandı! pic.twitter.com/z7aoYGHCXn — TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) June 29, 2022

Yer aleti finallerinde milli cimnastikçi Ahmet Önder 14.300 puanla ikinci sırada tamamladı ve gümüş madalya kazandı. Adem Asil ise 14.200 puanla bronz madalya elde etti.

Adem Asil'den bronz madalya!



19. Akdeniz Oyunları'nda artistik cimnastik erkekler yer hareketlerinde Adem Asil, 14.200 puanlık bu seriyle bronz madalyanın sahibi oldu! pic.twitter.com/E2uM5PvjTn — TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) June 29, 2022

Yer aletinde İtalyan sporcu Nicola Bartolini birinci sırayı aldı.