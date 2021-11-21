Dünya Petank Şampiyonası, Santa Susanna'da devam ediyor.

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu, Dünya Petank Şampiyonası'nın ilk turunda 49 sayı ile final grubuna yükselen İbrahim Arslantaş'ın çeyrek finalde dünya şampiyonu Belçikalı Claudie Weibel ile karşılaştığını ve Weibel'i mağlup eden milli sporcunun yarı finale çıktığını duyurdu.

Yarı finalde ise dünya rekortmeni İtalyan Diego Rizzi ile karşılaşan milli sporcu rakibine mağlup olarak bronz madalyada kaldı.

Organizasyon, takım maçlarıyla devam edecek.