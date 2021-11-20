Korkmaz, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyuncularını galibiyetten dolayı kutladığını söyledi.

Sahada müthiş bir mücadele verdiklerini belirten Korkmaz, "Futbolcularım müthiş bir enerji ve konsantrasyonla oynadı. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık." diye konuştu.

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi ve lig maçlarını seyrettiklerini dile getiren Korkmaz, "Artı yönleri çok. Yetenekli ve özel oyunculara sahipler. O özel oyunculara önlem almak ya da adım adıma oynamak çok zor. Alanı merkezden kapatmaya çalıştık. İkinci topu alıp bağlantı pasla hücuma çıkmak istedik. Taktik anlayışımızı doğru bir şekilde hücumda da savunmada da yaptık." ifadelerini kullandı.