Haber Giriş: 2 Eylül 2021 Perşembe 13:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli sporcu Elif İldem 50 metre sırtüstünde sekizinci oldu
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları yüzmede kadınlar 50 metre sırtüstü S2 kategorisinin finalinde mücadele eden Elif İldem, 8. oldu
Tokyo Su Sporları Merkezi'nde gerçekleştirilen yüzme yarışlarında Elif İldem, 8 sporcunun yer aldığı finalde yüzdü.
Elif, 1.32.49'luk derecesiyle paralimpik oyunları 8. sırada bitirdi.
Altın madalyayı Singapur'dan Pin Xiu Yip 1.02.04'le, gümüş madalyayı Japonya'dan Miyuki Yamada 1.06.98'le, bronz madalyayı ise Çin'den Yazhu Feng 1.11.55'lik zamanıyla elde etti.
Milli yüzücümüz Elif İldem, kadınlar 50 metre sırtüstü finalini 1:32.49'luk derecesi ile 8. sırada bitiriyor.— TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) September 2, 2021
Teşekkürler Elif! pic.twitter.com/YuQ8vbMclr
Son Haberler
- 13:57
- 13:42
- 14:00
- 13:37
- 13:26
Sıradaki Haber
Mustafa Cengiz yoğun bakımda tedavi altına alındı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz