Modern Pentatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre İlke Özyüksel, 36 sporcunun yarıştığı final müsabakalarında 17. sırada başladığı laser run kombinasyon etabını 1330 puanla 8. sırada tamamlayarak olimpiyatlara yönelik 42 puan daha kazandı ve olimpik puanını toplamda 120'ye çıkardı.

İlke, Macaristan’da mayıs ayında yapılacak UIPM Pentatlon Dünya Kupası Finali’nde yarışacak 36 sporcu arasına girmeye hak kazandı.

Kadınlar Kategorisi Finali'nde Macar sporcu Michelle Gulyas, 1353 puanla birinci, İngiliz Francesca Summers 1345 puanla ikinci, Belarus'tan Anastasiya Prokopenko 1343 puanla üçüncülüğü elde etti.

Sporcuların Tokyo Olimpiyatları’na katılım için kota durumları Macaristan'da mayıs ayında yapılacak Dünya Kupası Finali’nde netleşecek.