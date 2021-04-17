Zirve yarışında lider Beşiktaş'ın puan kaybettiği haftada hata yapmayan Galatasaray İzmir'de üç puanı hanesine yazdırdı.

Göztepe'nin 8. dakikada Fousseni Diabate'nin golüne, 19, 39 ve penaltıdan 64. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun üç golü ile karşılık veren Galatasaray, Trabzonspor maçı öncesi kritik bir galibiyete imza attı.

3 maç sonra kazanan Galatasaray 65 puana yükselirken, 3 maç sonra kaybeden Göztepe ise 46 puanda kaldı.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı, Galatasaray 3-1 kazanmıştı.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - Karşılaşmanın 9. dakikasında Göztepe öne geçti. Sol kanattan Burekovic'in yaptığı ortada penaltı noktası yakındaki Diabate güzel bir vole vuruşuyla topu filelere gönderdi. 1-0.

GOL - 19. dakikada Galatasaray beraberliği yakaladı. Halil Dervişoğlu'nun pasıyla ceza alanı içinde kaleci İrfan Can Eğribayat'la karşı karşıya kalan Muhammed Kerem Aktürkoğlu'nun sağ çapraz pozisyonda kaleye gönderdiği top, direğe de çarpıp ağlarla buluştu. 1-1.

GOL - 39. dakikada Galatasaray öne geçti. Taylan Antalyalı'nın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Muhammed Kerem Aktürkoğlu, Atınç'a rağmen sağ çapraz pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci İrfan Can Eğribayat'ın müdahalesine rağmen filelere gitti. 1-2

42. dakikada ani gelişen Galatasaray atağında Berkan Emir'le mücadele eden Halil İbrahim Dervişoğlu yerde kaldı. Hakem Fırat Aydınus Berkan Emir'i kırmızı kartla cezalandırdı. Ancak VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonun başlangıcının ofsayt olduğu gerekçesiyle Berkan Emir'in kırmızı kartı iptal edildi.

45+3. dakikada ceza alanı içinde topla buluşan Halil İbrahim Dervişoğlu'nun şutunda kaleci İrfan Can Eğribayat topu kontrol etti.

Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümünü Galatasaray 2-1 üstün tamamladı.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

PENALTI - Karşılaşmanın 63. dakikasında ceza alanı içinde Göztepeli futbolcuların temasıyla Halil İbrahim Dervişoğlu'nun yere düştüğünü değerlendiren hakem Fırat Aydınus penaltı noktasını gösterdi.

GOL - Atışı 64. dakika kullanan Muhammed Kerem Aktürkoğlu takımının ve kendisin 3. golüne imza attı. 1-3.

76. dakikada ceza sahası hemen önünde topla buluşan Nwobodo'nun şutunda top direğin yanından auta gitti.

Karşılaşma, Galatasaray'ın 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Erdem Bayık

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Gassama (Dk. 66 Murat Paluli), Atınç Nukan, Berkan Emir, Burekovic, Diabate (Dk. 65 Zlatko Tripic), Nwobodo, Soner Aydoğdu (Dk. 72 Peter Zulj), Halil Akbunar, Cherif Ndiaye (Dk. 46 Anderson Esiti), Jahovic (Dk. 81 Brown Ideye).

Galatasaray: Muslera, Şener Özbayraklı, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan Antalyalı (Dk. 74 Oghenekaro Etebo), Feghouli (Dk. 83 Ömer Bayram), Fernandes, Emre Kılınç (Dk. 83 Arda Turan), Muhammed Kerem Aktürkoğlu (Dk. 68 Henry Onyekuru), Halil İbrahim Dervişoğlu (Dk. 67 Oğulcan Çağlayan).

Goller: Dk. 9 Diabate (Göztepe), Dk. 19, 39, 64 Muhammed Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 45 Muhammed Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Dk. 71 Obinna Nwobodo (Göztepe)