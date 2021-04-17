Haber Giriş: 17 Nisan 2021 Cumartesi 19:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Başakşehir'de bir pozitif vaka
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünde bir oyuncunun koronavirüs test sonucu pozitif çıktı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Futbol A takımı oyuncular, teknik heyeti, idari ekip ve destek ekibine yapılan rutin Covid-19 testlerinde bir oyuncunun sonucu pozitif çıktı.
Test sonucu pozitif çıkan oyuncu için izolasyon ve tedavi süreci başlatıldı.
KAMUOYUNA DUYURU | pic.twitter.com/D7QXDs56aq— İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) April 17, 2021
Etiketler: Medipol Başakşehir Koronavirüs
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