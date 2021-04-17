Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Futbol A takımı oyuncular, teknik heyeti, idari ekip ve destek ekibine yapılan rutin Covid-19 testlerinde bir oyuncunun sonucu pozitif çıktı.

Test sonucu pozitif çıkan oyuncu için izolasyon ve tedavi süreci başlatıldı.