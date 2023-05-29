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Spor
AA 29.05.2023 12:25

Milli para masa tenisçiler Polonya'da 14 madalya kazandı

Polonya Açık Para Masa Tenisi Turnuvası'nda ay-yıldızlı sporcular, 14 madalya elde etti.

Milli para masa tenisçiler Polonya'da 14 madalya kazandı

Türkiye Masa Tenisi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Varşova'da düzenlenen organizasyon sona erdi.

Organizasyonda ay-yıldızlı sporcular, 14 madalya kazandı.

Madalya alan sporcuların isimleri şu şekilde:

Sınıf 9-10:

Altın madalya - Merve Cansu Demir

Bronz madalya - Neslihan Kavas

Sınıf 4:

Altın madalya - Abdullah Öztürk

Bronz madalya - Nesim Turan

Sınıf 7:

Altın madalya - Kübra Korkut

Sınıf 5:

Gümüş madalya - Ali Öztürk

Gümüş madalya - İrem Oluk

Sınıf 3:

Gümüş madalya - Nergiz Altıntaş

Bronz madalya - Hatice Duman

Çift erkekler sınıf 8:

Gümüş madalya - Nesim Turan-Abdullah Öztürk

Çift kadınlar sınıf 20:

Altın madalya - Merve Cansu Demir-Neslihan Kavas

Çiftler karışık sınıf 10:

Altın madalya - İrem Oluk-Ali Öztürk

Bronz madalya - Abdullah Öztürk-Nergiz Altıntaş

Çiftler karışık sınıf 9:

Bronz madalya - Merve Cansu Demir-İgor Mizstal

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