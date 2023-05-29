Kanoda milli sporcular 12 madalya kazandı

Başkent Bratislava'daki organizasyonda, gençler ve 23 yaş altı kategorilerinde 18 milli sporcu yarıştı.

Organizasyonda milli sporcular 2 altın, 3 gümüş, 7 bronz olmak üzere toplam 12 madalya elde etti.

Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı, organizasyona 17 ülkenin sporcularının katıldığını belirtti.

"Sporcularımızın performanslarını yerinde gördük. Burada, Avrupa ve Dünya Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek milli takımımızı belirledik. Yıldız ve genç sporcularımızın performanslarını çok beğendik. Önümüzde İtalya'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası ve Portekiz'de yapılacak Avrupa Şampiyonası var. Hedefimiz buralarda finallerde yarışmak ve madalya kazanmak."