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Spor
AA 29.05.2023 12:10

Milli okçular Avrupa Grand Prix'sinin 2. ayağında yarışacak

Okçuluk Avrupa Grand Prix'sinin 2. ayağı, yarın sıralama atışlarıyla Hırvatistan'da başlayacak.

Milli okçular Avrupa Grand Prix'sinin 2. ayağında yarışacak
[Fotoğraf: AA arşiv]

Hırvatistan'ın Umag kasabasında düzenlenecek organizasyon, klasik ve makaralı yay kategorilerinde gerçekleştirilecek.

Türkiye'yi yarışmada klasik yayda 8, makaralı yayda 6 olmak üzere 14 milli sporcu temsil edecek.

Avrupa Grand Prix'sinin ilk ayağına İngiltere ev sahipliği yapmıştı. Olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz, klasik yay erkekler kategorisinde bronz madalya kazanmıştı.

Hırvatistan'da 3 Haziran'da sona erecek organizasyonda madalya mücadelesi verecek milli okçular şunlar:

Klasik yay

Erkekler: Mete Gazoz, Samet Ak, Ulaş Berkim Tümer, Muhammed Abdullah Yıldırmış

Kadınlar: Ezgi Başaran, Zeynep Köse, Fatma Maraşlı, Gülnaz Büşranur Coşkun

Makaralı yay

Erkekler: Batuhan Akçaoğlu, Emircan Haney, Yakup Yıldız

Kadınlar: Hazal Burun, İpek Tomruk, Irmak Yüksel

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