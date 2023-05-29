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Spor
DHA 29.05.2023 12:20

Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'in 36. hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler belli oldu.

Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre 36. hafta karşılaşmalarda görev yapacak hakemler ve yardımcıları dijital atamayla belirlendi.

Haftanın maçlarını yönetecek hakemler şu şekilde;

30 Mayıs Salı

20.00 MKE Ankaragücü - Galatasaray: Volkan Bayarslan

20.00 Bitexen Giresunspor - Trabzonspor: Arda Kardeşler

20.00 Fenerbahçe - Fraport TAV Antalyaspor: Zorbay Küçük

20.00 İstanbulspor - Adana Demirspor: Ümit Öztürk

20.00 Corendon Alanyaspor - Kasımpaşa: Cihan Aydın

20.00 Demir Grup Sivasspor - arabam.com Konyaspor: Bahattin Şimşek

20.00 VavaCars Fatih Karagümrük - Yuketel Kayserispor: Murat Erdoğan

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