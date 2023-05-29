Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre 36. hafta karşılaşmalarda görev yapacak hakemler ve yardımcıları dijital atamayla belirlendi.
Haftanın maçlarını yönetecek hakemler şu şekilde;
30 Mayıs Salı
20.00 MKE Ankaragücü - Galatasaray: Volkan Bayarslan
20.00 Bitexen Giresunspor - Trabzonspor: Arda Kardeşler
20.00 Fenerbahçe - Fraport TAV Antalyaspor: Zorbay Küçük
20.00 İstanbulspor - Adana Demirspor: Ümit Öztürk
20.00 Corendon Alanyaspor - Kasımpaşa: Cihan Aydın
20.00 Demir Grup Sivasspor - arabam.com Konyaspor: Bahattin Şimşek
20.00 VavaCars Fatih Karagümrük - Yuketel Kayserispor: Murat Erdoğan