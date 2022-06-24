Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre, serinin üçüncü ayağı, 24-26 Haziran tarihlerinde Zandvort Pisti'nde koşulacak.

Ayhancan Güven, Team Joos adına takım arkadaşı Chiristian Engelhart ile mücadele edecek.

Organizasyonda 23 araç ile 46 pilot, hafta sonu sıralama turlarının ardından 60 dakikalık yarışlarda dönüşümlü olarak 30'ar dakikalık seanslar ile direksiyon başına geçecek.

Ayhancan Güven ve takım arkadaşı, şampiyonada genel klasmanda 5. sırada bulunuyor.