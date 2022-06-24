Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Oran kentinde 25 Haziran-6 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda Türkiye adına mücadele edecek kadın sporcular şöyle:

"48 kiloda Gül Kader Şentürk, 52 kiloda Buketnur Karabulut, 57 kiloda Hasret Bozkurt, 63 kiloda Ayten Yeksan, 70 kiloda Minel Akdeniz, 78 kiloda Nurcan Yılmaz ve +78 kiloda Kayra Sayit."

Erkek milli judocular ise şu isimlerden oluşuyor:

"60 kiloda Mihraç Akkuş, 66 Ejder Toktay, 73 kiloda Bayram Kandemir, 81 kiloda Vedat Albayrak, 90 kiloda Mihael Zgank, 100 kiloda Mert Şişmanlar ve +100 kiloda Münir Ertuğ."