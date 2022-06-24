Haber Giriş: 24 Haziran 2022 Cuma 16:30Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Abdülkerim Bardakcı Galatasaray'da
Galatasaray'dan savunmaya takviye. Sarı kırmızılılar Konyaspor'dan Abdülkerim Bardakcı ile anlaşma sağladı.
Galatasaray, adı daha önce Beşiktaş ve Fenerbahçe ile de anılan 27 yaşındaki oyuncu ve kulübüyle anlaşmaya vardı.
Geçen sezon Konyaspor formasıyla ligde 33 maça çıkan Abdülkerim Bardakcı, takımına 5 gol 3 asistlik katkı sağladı.
Milli takımda alt yaş kategorilerinde forma giyen 27 yaşındaki savunmacı, A Milli Takım'ın aday kadrosunda da yer aldı.
Etiketler: Galatasaray Transfer Haberleri
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