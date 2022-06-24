Galatasaray, adı daha önce Beşiktaş ve Fenerbahçe ile de anılan 27 yaşındaki oyuncu ve kulübüyle anlaşmaya vardı.

Geçen sezon Konyaspor formasıyla ligde 33 maça çıkan Abdülkerim Bardakcı, takımına 5 gol 3 asistlik katkı sağladı.

Milli takımda alt yaş kategorilerinde forma giyen 27 yaşındaki savunmacı, A Milli Takım'ın aday kadrosunda da yer aldı.