Haber Giriş: 24 Haziran 2022 Cuma 16:00Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Fatih Karagümrük savunmayı güçlendirdi
VavaCars Fatih Karagümrük, 25 yaşındaki Kosovalı savunma oyuncusu İbrahim Dresevic'i transfer etti.
Fatih Karagümrük, Teknik Direktör Andrea Pirlo ile anlaştıktan sonra yeni sezon transfer çalışmalarına da devam ediyor.
Kırmızı-siyahlılar, Kosovalı futbolcu İbrahim Dresevic'i kadrosuna kattı.
"25 yaşındaki Kosovalı savunma oyuncusu Ibrahim Dresevic’i kadromuza kattık. İsveç takımı Elfsborg altyapısında yetişen ve burada gösterdiği performansla Hollanda Ligi ekiplerinden Heerenveen'e transfer olan Ibrahim Dresevic, Kosova Milli Takımı formasını da 19 kez giyme başarısı gösterdi. Kariyerine Karagümrük forması altında devam edecek olan Ibrahim Dresevic’e hoş geldin diyor, başarılarla dolu bir sezon diliyoruz."
Etiketler: Fatih Karagümrük Transfer Haberleri
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