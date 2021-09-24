Haber Giriş: 24 Eylül 2021 Cuma 20:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli okçularımız ABD'de bronz madalya kazandı
[Fotoğraf: Türkiye Okçuluk Federasyonu]
ABD'de düzenlenen Açık Hava Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda Mete Gazoz ile Yasemin Ecem Anagöz'ün oluşturduğu Klasik Yay Karışık Milli Takımı, Japonya'yı 6-2 yenerek bronz madalya kazandı.
Yankton kentinin ev sahipliği yaptığı 2021 yılının son açık hava etkinliği olan organizasyonda Klasik Yay Karışık Milli Takımı, Takaharu Furukawa ile Miki Nakamura'dan oluşan Japonya Milli Takımı ile karşılaştı.
Rakiplerini 6-2 yenen Mete Gazoz ile Yasemin Ecem Anagöz'ün oluşturduğu Klasik Yay Karışık Milli Takımı, bronz madalyanın sahibi oldu.
BRONZ MADALYA BİZİM!— TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) September 24, 2021
Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz'den oluşan klasik yay karışık takımımız, Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda Japonya'yı mağlup ederek şampiyonayı üçüncü tamamladı!
Tebrikler takım! pic.twitter.com/rSshxx8QhY
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