Siyah beyazlı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımız, Süper Lig’in 7. haftasında, bugün saat 20.00’de İzmir Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu’nda Altay ile karşılaşacak.

U-19 Akademi Takımımızın oyuncularından; Emirhan Delibaş, Koray Yağcı ve Berkay Vardar, siyah-beyazlılarımızın Altay maçı kamp kadrosuna dahil edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Eksik sayısı 11

Beşiktaş, üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri gösteren Francisco Montero'nun da Altay maçının kadrosundan çıkarılmasıyla eksik futbolcu sayısı 11'e çıkmıştı.

Eksik futbolcu sayısı 11'e çıkan Beşiktaş'ta gerçek mevkisi stoper olan 18 yaşındaki Serdar Saatçı dışında kimse kalmadı.

Siyah-beyazlılarda sakatlıkları devam eden; Domagoj Vida, Welinton, Mehmet Topal, Necip Uysal, Georges-Kevin N'Koudou, Alex Teixeira, Rachid Ghezzal, Cyle Larin, Michy Batshuayi ile kart cezalısı Valentin Rosier de Altay karşısında görev yapamayacak.