Haber Giriş: 24 Eylül 2021 Cuma 17:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trabzonspor'da Vitor Hugo PFDK'ya sevk edildi
[Fotoğraf: AA]
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trabzonsporlu futbolcu Vitor Hugo'yu Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
TFF'den yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 6. haftasındaki İttifak Holding Konyaspor müsabakasında kırmızı kart gören Brezilyalı savunma oyuncusu "kural dışı hareketi" nedeniyle tedbirli olarak disipline gönderildi.
Süper Lig kulüplerinden Aytemiz Alanyaspor da koronavirüs ile ilgili "talimatlara aykırı hareket" sebebiyle PFDK'ya verildi.
Etiketler: Trabzonspor
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