Haber Giriş: 24 Eylül 2021 Cuma 15:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Messi Montpellier maçında da oynayamayacak
Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Paris Saint-Germain'de (PSG) forma giyen Arjantinli yıldız Lionel Messi, sakatlığı nedeniyle takımının Montpellier ile 25 Eylül cumartesi günü oynayacağı lig maçında da görev alamayacak.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, tedavisine devam edilen 34 yaşındaki oyuncunun bugün düz koşulara başladığı ve yarınki Montpellier maçında forma giyemeyecek.
Sezon başında Barcelona'dan ayrılarak PSG ile anlaşan Messi, takımının hafta içi Metz ile oynadığı lig maçının ardından sakatlığı nedeniyle ikinci kez üst üste sahada yer alamayacak.
Arjantinli futbolcu, son olarak PSG ile Olympique Lyon arasındaki 6. hafta maçında forma giyerken, mücadelenin 76. dakikasında oyundan çıkarılmıştı.
Le point médical #PSGMHSC@Aspetar— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 24, 2021
Etiketler: Lionel Messi
Son Haberler
- 16:10
- 16:03
- 15:55
- 16:04
- 15:52
Sıradaki Haber
"Filenin Sultanlar: Sebat" belgeselinin galası yapıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz