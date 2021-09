Birliğin internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, kadınlar ve erkekler futbolunda uluslararası maç takvimi konusunu görüşmek amacıyla 30 Eylül Perşembe günü oyunun tüm taraflarıyla çevrim içi toplanacak FIFA'nın, Dünya Kupası'na yönelik planlarına destek verilmeyecek.

"Bizde derin endişeye yol açıyor"

Söz konusu toplantıda gündeme gelmesi planlanan konuya sıcak bakılmadı.

"FIFA'nın, Dünya Kupası'nın iki yılda bir düzenlenmesine ilişkin planları ve bunu gündeme getiren reklam çalışmaları, bizde derin endişeye yol açıyor. Birçok futbol paydaşı, bu fikre katılmadığını son dönemde ifade etmesine rağmen, taraflarla gerçek bir fikir alışverişi içinde bulunulmadan FIFA'nın bu konuyu sürekli gündemde tutması, ulusal ve uluslararası futbolda doğrudan yıkıcı sonuçlar doğurabilir."

"Futbol takvimi daha da sıkışacak"

Avrupa Kulüpler Birliği, bu yönde bir gelişme olması halinde futbolcuların sağlığını korumanın daha zorlu olacağı belirtildi.

"Futbolcular, yoğunlaşan maç takvimi nedeniyle sağlıklarını riske atmak zorunda kalacak. Dünya Kupası'nın iki yılda bir yapılması, kulüp ve ülke düzeyindeki organizasyonların değerini azaltacak. Kadın ve gençler kategorisindeki organizasyonlar, erkeklerinkiyle çakışacak. Futbol takvimi daha da sıkışacak."

Birlik, uluslararası maç takviminde yapılması planlanan güncellemeler ve yeniliklere karşı olunmadığının altı çizildi.

"Futbolcuların sağlığını korumak adına uluslararası maç takviminde verilen zorunlu araların azaltılmasına destek veriyoruz."

