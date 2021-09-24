Formula 1 heyecanı yaklaşıyor. Dünyanın en hızlı pilotları bir kez daha İstanbul'a geliyor.

Formula severlerin merakla beklediği yarışın biletlerine ilgi yoğun. Biletlere yurtdışından da talep var.

Formula 1'in Türkiye ayağı, en heyecan verici pistler arasında olan Intercity İstanbul Park’ta koşulacak. 8, 9, 10 Ekim tarihlerinde tribünlerde bu kez seyirci de olacak..

TRT Haber ekibi, yarış öncesinde Formula 1 heyecanı yaşadı. Yarış severler 3 gün boyunca Formula 1 heyecanına ortak olup çeşitli aktivitelere katılabilecek.