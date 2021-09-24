Haber Giriş: 24 Eylül 2021 Cuma 15:40Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Formula 1 İstanbul heyecanı yaklaşıyor
İstanbul'da Formula heyecanına sayılı günler kaldı. Dünyanın en büyük spor etkinliklerinden biri olan organizasyon 8, 9, 10 Ekim tarihlerinde İstanbul Park'ta gerçekleştirilecek. TRT Haber ekibi Formula 1 heyecanı yaşadı.
Formula 1 heyecanı yaklaşıyor. Dünyanın en hızlı pilotları bir kez daha İstanbul'a geliyor.
Formula severlerin merakla beklediği yarışın biletlerine ilgi yoğun. Biletlere yurtdışından da talep var.
Formula 1'in Türkiye ayağı, en heyecan verici pistler arasında olan Intercity İstanbul Park’ta koşulacak. 8, 9, 10 Ekim tarihlerinde tribünlerde bu kez seyirci de olacak..
TRT Haber ekibi, yarış öncesinde Formula 1 heyecanı yaşadı. Yarış severler 3 gün boyunca Formula 1 heyecanına ortak olup çeşitli aktivitelere katılabilecek.
Etiketler: Formula 1
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