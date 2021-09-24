Haber Giriş: 24 Eylül 2021 Cuma 17:25Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Trabzonspor'dan Stefano Denswil açıklaması
Trabzonspor, Stefano Denwil'in kalça fleksor kasında birinci derece kas yaralanması tespit edildiğini açıkladı.
Trabzonspor , İttifak Holding Konyaspor maçı öncesi ısınma hareketleri sırasında sakatlanan savunma oyuncusu Stefano Denswil’in sağlık durumuyla ilgili kulüp doktoru Op. Dr. Hakan Çelik açıklama yaptı.
"Dün oynadığımız Konyaspor karşılaşması öncesi sol kasığından sakatlanan Stefano Denswil’in bugün çekilen MR grafisinde kalça fleksor kasında birinci derece kas yaralanması tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."
Stefano Denswil’in sağlık durumuyla ilgili açıklama— Trabzonspor (@Trabzonspor) September 24, 2021
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Etiketler: Trabzonspor
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