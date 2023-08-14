Milli okçular, Dünya Kupası'nın Paris ayağında yarışacak

Paris'te düzenlenecek organizasyonda Türkiye'yi, klasik yayda dörder erkek ve kadın sporcu temsil edecek.

Erkekler klasik yay kategorisinde Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer, Muhammed Abdullah Yıldırmış ve Berkay Akkoyun yarışacak.

Türkiye adına kadınlar klasik yayda ise Ezgi Başaran, Elif Berra Gökkır, Zeynep Köse ve Fatma Maraşlı madalya mücadelesi verecek.

Dünya Kupası'nın 4. ayağı 20 Ağustos Pazar günü sona erecek.

Teknik direktör Yusuf Göktuğ Ergin yönetimindeki milli takım, Almanya'nın başkenti Berlin'de yapılan Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda birer altın ve gümüş madalya kazanmıştı. Türkiye, erkekler klasik yayda Mete Gazoz ile bireyselde altın madalya elde ederken, takım halinde dünya ikincisi olmuştu.

Dünya Şampiyonası'nın ardından Paris'e geçen milliler, Dünya Kupası'na burada hazırlandı.