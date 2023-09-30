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Spor
AA 30.09.2023 18:29

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu Portekiz'deki ilk yarışta ikinci oldu

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Portekiz'de düzenlenen 11. ayağında ilk yarışı ikinci sırada bitirdi.

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu Portekiz'deki ilk yarışta ikinci oldu

Portimao Pisti'nde gerçekleştirilen yarışta şampiyona lideri Ducati pilotu İspanyol Alvaro Bautista, damalı bayrağı ilk sırada gördü.

Pata Yamaha Prometeon takımı adına mücadele eden Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu ikinci, Büyük Britanya'dan Jonathan Rea ise üçüncü sırayı aldı.

Ducati bu sonucun ardından markalarda şampiyonluğunu ilan etti.

Bautista 529 puanla pilotlar klasmanında liderliğini sürdürürken, milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu 477 puanla ikinci sırada yer aldı.

Portekiz ayağında haftanın ikinci yarışı 1 Ekim Pazar günü TSİ 16.00'da koşulacak.

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