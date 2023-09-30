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Spor
AA 30.09.2023 15:52

Beşiktaş'ta Konyaspor maçının kamp kadrosu açıklandı

Trendyol Süper Lig'in 7. hafta maçında yarın TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu.

Beşiktaş'ta Konyaspor maçının kamp kadrosu açıklandı

Siyah-beyazlı futbol takımında Mert Günok, Ante Rebic ile Gedson Fernandes sakatlıkları nedeniyle kadroya alınmadı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Konyaspor müsabakasının kamp kadrosunda yer alan futbolcular şunlar:

Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Göktuğ Baytekin, Onur Bulut, Omar Colley, Salih Uçan, Cenk Tosun, Vincent Aboubakar, Milot Rashica, Daniel Amartey, Alex-Oxlade Chamberlain, Rachid Ghezzal, Amir Hadziahmetovic, Necip Uysal, Demir Ege Tıknaz, Bakhtiyor Zaynutdinov, Valentin Rosier, Arthur Masuaku, Eric Bailly, Jackson Muleka, Jean Onana, Umut Meraş, Semih Kılıçsoy.


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