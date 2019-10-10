Türkiye Motosiklet Federasyonundan (TMF) yapılan açıklamaya göre Deniz, 3 bin 550 metrelik Albacete Pisti'nde gaza basacak.

KTM Ajo Takımı ile yarışta yer alacak milli sporcu, 12 Ekim Cumartesi günü sıralama yarışlarına katılacak. 20 tur üzerinden koşulacak yarışların ilki 13 Ekim Pazar günü Türkiye saati ile 12.00'de, ikincisi ise Türkiye saati ile 15.00'te başlayacak.

Genç sporcu Deniz Öncü genel klasmanda 37 puanla 11. sırada yer alıyor.

Kaynak: AA