Hikmet Karaman ile yollarını ayıran sarı-kırmızılı kulüp, takımın başına bir süredir boşta olan tecrübeli teknik direktör Samet Aybaba'yı getirdi.

Aybaba'nın 1,5 yıllık imza attığı açıklandı. Hikmet Karaman yönetimindeki İstikbal Mobilya Kayserispor, geride kalan 7 haftada 3 beraberlik 4'te galibiyet elde etmişti.

2018-2019 sezonunun 15. haftasında Kayserispor’da göreve başlayan Karaman, takımın geçen sezon kümede kalmasını sağlamıştı.

Samet Aybaba Kayserispor'u açıkladı

Ankara'da görüşülen ve anlaşma sağlanan tecrübeli teknik adam için bugün Kayserispor tesislerinde imza töreni düzenlenecek.

Samet Aybaba sosyal medya hesabında yaptığı "Merhaba İstikbal Mobilya Kayserispor ve tüm taraftarı, hepimize hayırlı olsun" yazdı.

"Teknik direktör Samet Aybaba ile el sıkıştık"

Kayserispor Kulübü Başkanı Hamdi Elcuman, prensip anlaşmasına vardıkları teknik direktör Samet Aybaba'nın 10 Ekim Perşembe günü Kayseri'ye geleceğini belirtti.

Elcuman, Hikmet Karaman'ın istifası ile boşalan teknik direktörlük görevi için Samet Aybaba ile prensipte anlaştıklarını söyledi.

Aybaba'nın Kayseri'ye gelerek 1,5 yıllık sözleşme imzalayacağını ifade eden Elcuman, "Birkaç alternatif arasından takımımıza en fazla katkıyı sağlayacağına inandığımız teknik direktör Samet Aybaba ile el sıkıştık. Kendisi daha önce de kulübümüzde görev yapmış başarılı bir teknik adam. Aybaba yönetiminde takımımızın içinde bulunduğu sıkıntıları en kısa zamanda aşarak üst sıralara doğru tırmanışa geçeceğine eminiz." dedi.

Elcuman, Kayserispor'un büyük bir camia olduğunu ve taraftarlarının da desteğiyle çok daha iyi yerlere geleceğini vurgulayarak, içinde bulundukları maddi sıkıntıları aşmak için de yönetim olarak çalıştıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: TRT SPOR, İHA