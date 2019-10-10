Milli takımdaki en büyük destekçilerinin tecrübeli eldiven olduğunu belirten 26 yaşındaki yıldız, ''Futbolcuların en büyük düşmanı sakatlıklardır. Onun çok çalışıp tekrardan eski formunu yakalayacağından şüphem yok'' dedi.

Fransa'nın başarılı savunmacısı Raphael Varane, İzlanda ve Türkiye maçları öncesinde açıklamalarda bulundu.

26 yaşındaki yıldızın gündeminde, geçtiğimiz hafta kolundan ağır bir sakatlık geçiren takım kaptanı Hugo Lloris vardı.

Tecrübeli eldivene güvendiğini belirten Varane, ''Talihsiz bir olay yaşadı. Çok çalışıp tekrar eski formunu yakalayacağından şüphem yok'' dedi.

Fransa ile Avrupa şampiyonluğu yaşamak istediğini dile getiren Varane, ''2016 finalde Portekiz'e kaybetmek hayal kırıklığına neden olmuştu. Şimdi adım adım gideceğiz ve neler olacağını göreceğiz'' şeklinde konuştu.

Real Madrid'deki geleceğine de değinen 26 yaşındaki yıldız, ''Futbolda inişler ve çıkışlar olur. Kulübümde mutluyum ve hiçbir zaman ayrılmak zorunda olduğum düşüncesine girmedim'' ifadesini kullandı.

Kaynak: TRT SPOR