Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Ryan Babel, Hollanda basınına açıklamalarda bulundu.

Sarı kırmızılılarda mutlu olduğunu belirten 32 yaşındaki oyuncu, takım olarak zorlu bir süreç geçtiklerini söyledi.

Sezona iyi başlayamadıklarını ifade eden Babel, ''Adaptasyon süreci zaman alıyor. Bu durumu aşacağımızı biliyoruz'' dedi.

Aldıkları sonuçlar nedeniyle eleştirildiklerini dile getiren Hollandalı oyuncu, ''Büyük bir kaliteye ve opsiyonlara sahibiz. Doğru oyuncular, doğru pozisyonlara yerleştiğinde her şey daha iyi olacak'' şeklinde konuştu.

Eski kulübü Beşiktaş hakkında da konuşan Babel, ''Büyük bir kulüp olduklarını söyleyebilirim. Ancak başarılarını ele aldığımızda Galatasaray'ın daha büyük bir kulüp olduğunu görebiliyorsunuz'' ifadesini kullandı.

Kaynak: TRT SPOR