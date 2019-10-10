Fenerbahçe'de, sakatlığı bulunan oyuncuların hazır hale gelmesi için yoğun çaba harcanıyor.

Ligin geride kalan bölümünde özellikle kanat ve bek bölgesinde görev yapan oyuncuların yokluğu hissedildi.

Teknik ekip, bu oyuncuların dönüşüyle takımın çehresinin değişeceğini düşünüyor.

Kendisine tabanlık yapılması için Amerika Birleşik Devletleri’ne giden Hasan Ali Kaldırım, bireysel çalışmalarını sürdürüyor.

Uzun süre takımdan ayrı kalan ve Galatasaray maçının duraklama anlarında oynayan deneyimli sol bekin durumuna önümüzdeki hafta karar verilecek.

Hasan Ali'nin, İstanbul’a gelmesinin ardından çalışmalarına devam etmesi planlanıyor.

Fenerbahçe'de durumları merakla beklenen diğer iki isim ise Moses ve Rodrigues.

Birkaç haftadır bireysel program dahilinde çalışmalarını sürdüren Moses'in, takıma dahil olması bekleniyor.

MKE Ankaragücü karşılaşmasında sakatlanan ve özel programla çalışan Rodrigues’e de milli maçlar için lige verilen ara iyi gelecek.

28 yaşındaki oyuncunun, Yukatel Denizlispor maçına yetişmesi hedefleniyor.

Sakatlığını atlatan ancak maç eksiği nedeniyle bekleneni sergileyemeyen Isla’nın, Şili milli takımının kampında daha hazır hale gelmesi bekleniyor.

Kasık ağrıları nedeniyle çift taraflı sporcu fıtığı operasyonu geçiren Nabil Dirar’ın ise, yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Kaynak: TRT SPOR