Cumhurbaşkanlığı Kupası Fenerbahçe Öznur Kablo'nun09 Ekim 2019 Çarşamba 19:50 - Son Güncelleme 09 Ekim 2019 Çarşamba 20:03
27. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası Fenerbahçe Öznur Kablo'nun oldu. Gelecek Koleji Çukurova Basketbol'u 86-62 yenen, sarı lacivertliler kupayı 12. kez müzesine götürdü.
27. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası Fenerbahçe Öznur Kablo'nun oldu. 1 numaralı kupa Kayseri Kadir Has Kongre ve Spor Merkezinde oynanan maçta sahibini buldu.
Fenerbahçe Öznur Kablo ile Gelecek Koleji Çukurova Basketbol karşı karşıya geldi. Maça hızlı başlayan sarı lacivertliler ilk periyotu 23-14 önde kapattı.
Fenerbahçe, ikinci periyota da Alina Iagupova'nın önderliğinde hızlı başlayan taraftı. Hücumda ve defansta rakibine şans tanımayan sarı lacivertliler soyunma odasına, 47-26 önde girdi.
İkinci yarı iki takım açısından da dengeli başladı. Karşılıklı basketlerle süren üçüncü periyotun ardından Fenerbahçe son çeyreğe 67-50 önde girdi. Son çeyrekte etkili oyununu sürdüren sarı lacivertiler karşılaşmayı kazanmayı bildi.
Gelecek Koleji Çukurova Basketbol'u 86-62 yenen Fenerbahçe Öznur Kablo 27. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın sahibi oldu.
Gelecek Koleji Çukurova Basketbol'u, deviren Fenerbahçe Öznur Kablo tarihinde 12. kez bu kupayı müzesine götürdü.
Kaynak: TRT SPOR, AA