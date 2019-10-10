Cristiano Ronaldo, David Beckham ve Eric Cantona… Bu isimlerin 'Manchester United efsanesi' olmalarının dışında bir ortak özellikleri de var. 7 numara...

Son olarak Alexis Sanchez’in takımdan ayrılmasıyla birlikte, 7 numaralı formanın 'laneti' başka bir kurban daha almış oldu.

Cristiano Ronaldo, Old Trafford’tan ayrıldığından beri bu numarayı giyen her futbolcu efsanelerin gölgesinde yaşadı. Harika oyuncular gelip geçti ama hepsi bu numaranın ağırlığının altında kaldı.

İlk kurban Owen

Cristiano Ronaldo’nun 2009 yılında Real Madrid’e transferi belki de bu lanetin başlangıcı oldu.

Old Trafford’daki bu numarayı alan ilk şanssız kişi Michael Owen’dı.

Küme düşen Newcastle United’tan transfer edilen Owen, United kariyerine çok da kötü başlamamıştı.

İlk golünü Manchester derbisinin 96. dakikasında atan Owen takımına da 4-3’lük galibiyeti getirmişti.

Ancak, United kariyerinin geri kalanı başladığı gibi gitmedi ve sakatlıkların da etkisiyle ilk sezonunda sadece 9 gol atabildi ve Manchester United sezonu Chelsea’nin 1 puan gerisinde 2. sırada tamamladı.

Owen, Kırmızı Şeytanlar’la çıktığı 52 karşılaşmada 17 gol attı ve Ronaldo’nun ardından oldukça etkisiz kaldı.

Owen'den sonra Antonio Valencia

Owen’ın ayrılmasının ardından, Alex Ferguson son sezonunda 7 numarayı Antonio Valencia’ya verdi.

Bir önceki sezon United’ta yılın futbolcusu seçilen Ekvadorlu futbolcu sırtına 7 numarayı geçirdikten sonra büyük bir hayal kırıklığı yaşattı.

Sadece 1 gol ve 8 asist yapabilen Valencia, eski numarası olan 25’e geri döndü.

Ferguson sonrası lanet devam ediyor

Manchester United’daki 7 numaralı forma, kulübün şimdiki durumunu sembolize ediyor. Ferguson’un ayrılmasından bu yana istenilen başarılar bir türlü gelmiyor.

Ferguson sonrası üç oyuncu daha bu numarayı giydi ve hepsi beklentileri karşılayamayarak kulüpten ayrıldı.

Di Maria'nın formu

2014 yılında Manchester United’a transfer olan Angel Di Maria, o dönem Premier Lig’in en pahalı transferiydi.

Bununla birlikte sezon sonunda bir çok isim Di Maria’yı sezonun en kötü transferi olarak gösterdi.

4 gol ve 12 asist yapmasına rağmen, dönemin teknik direktörü Van Gaal’ın taktiklerine uyum sağlayamadı.

Ayrıca Real Madrid’te Ronaldo’nun gölgesinde başarılı bir performans sergileyen Di Maria, bir anda ilgi odağı haline gelince beklenilen performansı gösteremedi.

Di Maria, PSG’ye transfer olduğunda Manchester United, PSV’den Memphis Depay’ı aldı. Ancak Depay da Di Maria gibi Van Gaal’in taktiğine uymadı.

Mourinho’nun takımın başına geçmesi Depay için bir fırsat gibi gözükse de Henrikh Mkhitaryan’ın gelmesinden sonra gözden düştü ve 2017’ye Lyon’un yolunu tuttu.

Ve son olarak Alexis Sanchez...

Arsenal’daki başarılı performansı göz önüne alındığında belki de en şaşırtıcı olanıydı.

Old Trafford’ta bir buçuk yıl geçiren Alexis, Inter’e kiralandı.

United antrenörleri Şilili futbolcunun kulübün prestijine uyum sağlayamadığını iddia etti.

Haftalık kazandığı 400.000 sterlinlik maaşın altında ezildi.

Sıradaki kim?

Sezon başında Swensea’den transfer edilen genç Galli Daniel James, sezona harika bir başlangıç yaptı. Başladığı performansı devam ettirebilirse eğer 7 numarayı yıllarca taşıyabilir.

Bir başka aday ise Borussia Dortmund forması giyen Jadon Sancho.

Transfer dönemi boyuncu United, Sancho’yu takip etti ama genç futbolcu Dortmund ile yeni bir sözleşme imzalamayı tercih etti.

Sancho’nun City’den ayrıldığından beri olan yükselişi tüm dünyanın takdirini kazanmış durumda.

Old Trafford’a transferi gerçekleşseydi eğer United’ı yeniden zirveye çıkarabilirdi.

Son aday ise altyapıdan yetişen Jesse Lingard.

Alexis Sanchez ayrıldığından beri Lingard, teknik direktör Solskjaer’den 7 numarayı istiyor. Milli takımda 7 numarayı giyen Lingard kendisine güveniyor ancak laneti kaldırabilmek için kendisini daha da geliştirmesi gerekiyor.

Kaynak: TRT SPOR