Tecrübeli yönetici, “Beşiktaş’a adaylık açıklamak o kadar kolay değil. Yararlı olacaksam aday olurum. Laf olsun diye aday olup seçime girmeyi düşünmüyorum. Çalışıyoruz, sorunlar üzerinde çalışıyoruz. Şu an ben ikinci başkanım. İnce eleyip sık dokuyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: TRT SPOR