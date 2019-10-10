Spor
Beşiktaş'ta ilk aday belli oldu10 Ekim 2019 Perşembe 10:37 - Son Güncelleme 10 Ekim 2019 Perşembe 10:41
Beşiktaş İkinci Başkanı Serdal Adalı, siyah beyazlı takımda başkanlığa aday oldu.
Tecrübeli yönetici, “Beşiktaş’a adaylık açıklamak o kadar kolay değil. Yararlı olacaksam aday olurum. Laf olsun diye aday olup seçime girmeyi düşünmüyorum. Çalışıyoruz, sorunlar üzerinde çalışıyoruz. Şu an ben ikinci başkanım. İnce eleyip sık dokuyoruz” ifadelerini kullanmıştı.
Kaynak: TRT SPOR
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