Spor
2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 7. hafta maçları10 Ekim 2019 Perşembe 10:46 - Son Güncelleme 10 Ekim 2019 Perşembe 10:50
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'ne yarın oynanacak 7. hafta maçlarıyla devam edilecek.
Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en prestijli organizasyonu EURO 2020'de elemelerin 7. haftasında üç grupta 7 karşılaşma yapılacak.
H Grubu'nda bulunan Türkiye, Türkiye saati ile 21.45'te Ülker Stadı'nda Arnavutluk'u ağırlayacak.
Elemelerin 7. haftasında yarın oynanacak maçların programı Türkiye saati ile şöyle:
A Grubu
21.45 Karadağ-Bulgaristan
21.45 Çekya-İngiltere
B Grubu
21.45 Portekiz-Lüksemburg
21.45 Ukrayna-Litvanya
H Grubu
21.45 Türkiye-Arnavutluk
21.45 İzlanda-Fransa
21.45 Andorra-Moldova
Kaynak: AA
Etiketler: EURO 2020 7. hafta euro 2020 2020 Avrupa Şampiyonası