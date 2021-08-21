Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Finlandiya'nın Tampere kentinde başlayan 48. Avrupa Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Avrupa Karate Şampiyonası'nın ilk gününde Türkiye 5 altın, bir bronz madalya ile önemli bir başarı elde etti.

Tampere Ice Arena'da devam eden organizasyonda 45 ülkeden 1008 sporcu mücadele ediyor.

Ümit erkekler katada Tampere'ye son şampiyon olarak gelen milli karateci Furkan Kaynar unvanını korudu. Final maçını kazanan Furkan, organizasyonda altın madalya kazandı.

Genç kızlar katada ise Damla Türemen finalde İtalyan rakibi Sonia Inzoli'yi yenerek birinci oldu.

21 yaş altı katada ise Keyda Nur Çolak ve Enes Özdemir de finalde İtalyan rakiplerini mağlup ederek altın madalya kazandı.

Milli karateci Enes Özdemir, Tampere'de üst üste üçüncü Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. Keyda Nur Çolak da 21 yaş altı kategorisindeki ilk Avrupa birinciliğini elde etti.

İlk günde ümitler kumitede altın madalya kazanan isim erkekler 70 kiloda Süleyman Aydemir oldu. Final karşılaşmasında Hollandalı rakibi Ricardo Franken'i çok üstün şekilde yenen Süleyman Aydemir, kariyerindeki ilk Avrupa şampiyonluğunu kazandı.

Repesaj maçlarına çıkan Buse Kılıç, rakiplerini yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

48. Avrupa Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası'nda ikinci gün, genç erkekler ve genç kızlar kumite müsabakalarının yanı sıra takım kata mücadeleleri yapılacak.