Haber Giriş: 21 Ağustos 2021 Cumartesi 11:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Messi forması 1 milyondan fazla satıldı
Futbolseverler, Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımına transfer olan Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi'nin formalarına büyük ilgi gösterdi. Lionel Messi formalarının bir haftada bir milyondan fazla satıldığı öne sürüldü.
Arjantin basınında yer alan haberlerde, Barcelona'dan ayrılarak PSG ile anlaşan Messi'ye ait 30 numaralı forma satışlarının, bir hafta içerisinde bir milyonu aştığı öne sürüldü.
Kulübün mağazaları ve resmi internet sitesi üzerinden satışa sunulan Messi formalarının fiyatı, 115 ile 165 euro arasında değişiyor.
PSG, üretici firmayla yapılan anlaşma gereği forma satışlarından elde edilen gelirin tamamını alamadı.
Bu arada transfer sonrası ilk 24 saatlik süreçte en fazla forma satışı rekorunun kırıldığı da iddia edildi. İlk 24 saatte 832 bin adet forması satılan Messi'nin, 2018'de Juventus'a transfer olduktan sonra 520 bin forması satılan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'ya ait rekoru kırdığı ifade edildi.
Etiketler: Barcelona Paris Saint-Germain Lionel Messi
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