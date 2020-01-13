Karate Milli Takımı, 2020'ye müthiş bir başlangıç yaptı. Sezon, Şili'nin başkenti Santiago'da açıldı.

Karate 1 A Serisi Santiago etabını Ay Yıldızlılar, 4 altın, 3 gümüş, 5 de bronz olmak üzere 12 madalya ile tamamladı.

Şili'deki organizasyonda 65 ülkeden toplam 466 sporcu mücadele etti. Türkiye'yi 8'i kadın, 11 de erkek sporcu temsil etti.

Tokyo 2020'ye kota yolunda önemli puanlar veren turnuvada Ali Sofuoğlu, Serap Özçelik Arapoğlu ve Burak Uygur, ferdi mücadelelerde altın madalyaya uzanan isimler oldu.

Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş ve Enes Özdemir’den oluşan Erkek Kata Milli Takımı da kürsünün en üst basamağında yer aldı.

Tokyo'ya kota alacak ilk 32 isim, 6 Nisan'da sona erecek olimpik puanlamanın ardından belli olacak.

8-10 Mayıs tarihlerinde Paris'te yapılacak Kalifikasyon Turnuvası ile 24 sporcu daha olimpiyata katılma hakkı elde edecek.

Kaynak: TRT SPOR