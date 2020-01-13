İtalya Kupası TRT SPOR'da13 Ocak 2020 Pazartesi 11:14 - Son Güncelleme 13 Ocak 2020 Pazartesi 11:15
İtalya Kupası'nda son 16 heyecanı devam ediyor. 14 Ocak Salı günü oynanacak 3 maç TRT SPOR ekranlarından canlı yayınlanacak.
İtalya Kupası'nda mücadele TRT SPOR ekranlarında devam ediyor.
Günün ilk maçında Napoli, Perugia'yı konuk edecek.
Serie A'da bu sezon beklentilerin uzağında kalan Napoli, kupaya son 16 turundan katıldı.
Serie B'de mücadele eden Perugia ise, bir üst lig ekibi Sassuolo'yu 2-1 yenerek tur atladı. Mücadele 17.00'de başlayacak.
Lazio’nun konuğu Cremonese
Günün diğer maçında Serie B'de kümede kalma mücadelesi veren Cremonese, Lazio'ya konuk olacak.
Seri başı olarak son 16'ya katılan Lazio, ligde son 10 maçını kazanmayı başararak, üçüncü sıraya tırmandı. Karşılaşmanın başlama saati 20.00.
Inter’in rakibi Cagliari
Günün son maçında İnter, Cagliari'yi konuk edecek.
Seri A'da ikinci sırada bulunan Milano ekibi, Juventus ile şampiyonluk mücadelesi veriyor.
Bu sezon ligde iyi bir performans gösteren Cagliari ise 4'üncü turda Sampdoria'yı 2-1 yenerek, adını son 16 takım arasına yazdırmıştı. Bu mücadele de 22.45'te oynanacak.
İtalya Kupası son 16 turundaki üç karşılaşma da TRT SPOR ekranlarından canlı yayınlanacak.
Kaynak: TRT SPOR