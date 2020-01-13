Futbol Federasyonu'nun belirlediği takım harcama limitleri Beşiktaş'ın transfer yapmasını güçleştirmişti.

Başkan Ahmet Nur Çebi'nin teknik direktör Abdulah Avcı ile yaptığı görüşmede konu ele alındı.

Görüşmede, oyuncularına güvendiğini belirten tecrübeli teknik adam, mevcut kadronun şampiyonluk için yeterli olduğunu dile getirdi.

Takviye yapılmasa bile çok çalışarak bazı zayıf yönlerini geliştirebileceklerini ifade eden Abdullah Avcı, Demir Grup Sivasspor maçıyla beraber yarışa yeniden ortak olacaklarını belirtti.

Başkan Ahmet Nur Çebi de, takım için maddi ve manevi olarak ellerinden geleni yaptıklarını deneyimli teknik adama aktardı.

Ödemeler konusunda zorlansalar da futbolcuların maaşlarını çok geciktirmemeye çalıştıklarını ifade eden Çebi, bu çabanın karşılığını sahada görmek istediğini kaydetti.

Kaynak: TRT SPOR