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Spor
AA 11.09.2023 11:20

Milli kanocular Polonya'da dört madalya kazandı

Polonya'da düzenlenen Durgunsu Kano Olimpik Umutlar Yarışları'nda milli sporcular 4 madalya elde etti.

Milli kanocular Polonya'da dört madalya kazandı

Türkiye Kano Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Poznan kentinde düzenlenen ve 15-17 yaş grubundaki sporcuların mücadele ettiği organizasyona 43 ülkeden yaklaşık 800 sporcu katıldı.

Organizasyonda, 200 metre yarışlarında Rahmi Kaan Karahan ve K2 200 metre yarışlarında Özge Nas Yıldız-Işılsu Karvan çifti altın madalya kazandı.

Rahmi Kaan Karahan 500 metre yarışlarında gümüş madalyanın sahibi olurken, 1000 metre yarışlarında K2 disiplininde de Özge Nas Yıldız ile Işılsu Karvan ikilisi bronz madalya elde etti.

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