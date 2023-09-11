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Spor
AA 11.09.2023 10:47

Kayserispor'un yeni teknik direktör Recep Uçar: Transfer tahtasının açılması bekleniyor

Trendyol Süper Lig ekibi Mondihome Kayserispor'un prensip anlaşmasına vardığı teknik direktör Recep Uçar, şehre geldi.

Kayserispor'un yeni teknik direktör Recep Uçar: Transfer tahtasının açılması bekleniyor
[Fotograf: AA]

Recep Uçar, Kayseri Havalimanı'nda kulüp menajeri Yunus Akbulut tarafından karşılandı.  Uçar, Kayserispor'a geldiği için mutlu olduğunu söyledi. Uçar, Kayserispor'un iyi bir ekip olduğunu belirtti.

"4 haftası geride kalan bir ligde 6 puan toplayan bir Kayserispor var. Transfer tahtasının açılması bekleniyor, inşallah açılacak."

Uçar, transfer tahtasının açılmasıyla takımın çok daha iyi hale geleceğini kaydetti. Uçar, önceki teknik direktör Çağdaş Atan'ın Kayserispor'a büyük katkıları olduğunu vurguladı.

"Bazı arkadaşların da takıma katılmasıyla ligde gelebileceğimiz en iyi yere gelmeyi amaçlıyoruz. Burada yaklaşık 1,5 yıldır devam eden ve genel anlamda başarılı olan bir oyun sistemi var. Elbette değişiklikler olacak ancak genel olarak mevcut oyun yapısı devam edecek. İlk maçımız Gaziantepspor ile olacak. Her ne kadar lige iyi başlamayan bir ekip olsa da zor bir maç bizi bekliyor."

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