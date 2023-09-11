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Spor
AA 11.09.2023 10:05

Trabzonspor'un yeni transferi Nicolas Pepe Trabzon'da

Trabzonspor'un anlaşma sağladığı Fildişi Sahilli futbolcu Nicolas Pepe, Trabzon'a geldi.

Trabzonspor'un yeni transferi Nicolas Pepe Trabzon'da

İngiltere Premier Lig'den transfer edilen Pepe, Trabzon Havalimanı'nda bordo-mavili taraftarlarca sloganlar eşliğinde karşılandı.

Pepe, transferinden ötürü çok mutlu olduğunu dile getirdi.

"Herkese teşekkür ediyorum. Her şey inanılmazdı. Transfer süreci iyiydi. Trabzonspor bana inandığı ve güvendiği için teşekkür ediyorum. Bize her yer Trabzon."

Taraftarlara üçlü çektiren Pepe, daha sonra kulüp aracına binerek Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne hareket etti.


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