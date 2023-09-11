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Spor
AA 11.09.2023 09:45

ABD Açık'ta tek erkekler şampiyonu Novak Djokovic oldu

Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta, tek erkekler finalinde Daniil Medvedev'i 3-0 yenen Novak Djokovic, kupaya ulaştı.

ABD Açık'ta tek erkekler şampiyonu Novak Djokovic oldu
[Fotograf: AA]

New York kentinde düzenlenen turnuvanın tek erkekler finalinde, dünya 2 numarası Sırp Djokovic ile dünya 3 numarası Rus Medvedev, Arthur Ashe Stadı'nda karşılaştı.

Rakibine oranla baştan sona üstün bir performans gösteren 36 yaşındaki Djokovic, 3 saat 16 dakika süren mücadelede 6-3, 7-6 ve 6-3'lük setlerle müsabakadan 3-0 galip ayrıldı.

ABD Açık'ta 2011, 2015 ve 2018'in ardından dördüncü kez şampiyonluğa ulaşan Djokovic, 24. kupaya ulaşarak açık dönemde tüm zamanların en fazla grand-slam kazanan tenisçi rekorunu kırdı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Sırp tenisçi, Avustralyalı Margaret Court'u yakalayarak en çok grand slam kazanan tenisçi rekoruna da ortak oldu.

Medvedev ise 2021'in ardından turnuvadaki ikinci şampiyonluk hedefine ulaşamadı. Djokovic, ödül töreninde duygularını dile getirdi.

"Bu sporun tarihine geçmek, iz bırakan çok özel bir durum. Burada, 24 grand slam üzerine konuşma yapacağımı hiç hayal etmemiştim. Bunun gerçek olacağını hiç düşünmemiştim. Ama son birkaç yıl içinde, böyle bir şansım olduğunu fark ettim ve adımı tarihe yazdırdım."

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