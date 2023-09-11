Beşiktaş'tan, Gökhan İnler hamlesi geldi. Siyah beyazlılar, eski futbolcusu ile anlaşma sağladı.

1 yıl futbol oynayacak deneyimli isim, sonrasında jübile yapacak. Jübile maçının, Beşiktaş ile Napoli arasında oynanması planlanıyor.

Bu sezon UEFA'nın MIP programına kabul edilen Gökhan İnler'in, eğitimlerini tamamladıktan sonra sezon sonunda Beşiktaş'ta sportif direktör olarak göreve başlaması bekleniyor.

2016-2017 sezonunda da Beşiktaş forması giyen Gökhan, 30 maçta 2 asist yapmıştı.

Fatih Karagümrük ile hazırlık maçında karşılaştı

Diğer yandan Beşiktaş, milli arada Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde Vavacars Fatih Karagümrük ile hazırlık maçı oynadı.

Siyah beyazlılar, rakibini Ghezzal ve Rebic’in golleriyle 2-0 yendi. Kasığında ağrı hisseden Oxlade Chamberlain, mücadelede forma giymedi.

İngiliz futbolcunun, birkaç gün içinde takımla çalışmalara başlaması bekleniyor.