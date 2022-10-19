Haber Giriş: 19 Ekim 2022 Çarşamba 21:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli kadın boksörler Çakıroğlu ve Sürmeneli yarı finalde
[Milli boksörler Buse Naz Çakıroğlu (sağ) ve Busenaz Sürmeneli.]
Milli boksörler Buse Naz Çakıroğlu ve Busenaz Sürmeneli, Karadağ'da devam eden Avrupa Kadınlar Boks Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi.
Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklama göre, Budva kentinde yapılan organizasyonda 50 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, Polonyalı Natalia Rok'u yenerek yarı finale yükseldi.
66 kiloda Busenaz Sürmeneli de Ukraynalı Anna Lysenko'yu mağlup ederek, yarı finale çıktı.
Buse Naz Çakıroğlu, Busenaz Sürmeneli ve dün +81 kiloda yarı finale yükselen Şennur Demir, madalyayı garantiledi.
Ayrıca kadınlar 81 kiloda Eda Yenilmez, çeyrek finale mücadelesinde Macar Timea Nagy'e, kadınlar 75 kiloda Büşra Işıldar da İrlandalı O'Rourke Aoife'ye yenildi.
Yarı final maçları 21 Ekim Cuma günü yapılacak.
Etiketler: Milli Sporcular
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